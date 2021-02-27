أذربيجان: تسجيل 278 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و172 حالة شفاء ووفاة 5 أشخاص

باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 278 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 172 مصاب هذا المرض وتوفي 5 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 234 ألف و267 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 228 ألف و651 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3218 مريض ويستمر علاج 2398 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و591 ألف و235 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7873 فحص طبي.