الرئيس إلهام علييف: يجري تطبيق بيان 10 نوفمبر من حيث المبدأ

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

أنا مرتاح من الفترة التي تلت 10 نوفمبر من حيث المبدأ. لأن إحدى القضايا الرئيسية التي ورد ذكرها في البيان الموقع في 10 نوفمبر كانت استرداد مقاطعات أغدام وكلبجر ولاشين إلينا وقد حققنا ذلك. وعادت هذه المقاطعات إلينا في 1 ديسمبر. في نفس الوقت، أعتقد أنه يتم اتخاذ خطوات إيجابية بشأن القضايا الأخرى الواردة في البيان. بالطبع، لم يتم تنفيذ بعض القضايا بعد. نحتاج إلى قدر معين من الوقت. لكني أعتقد أن الأحداث تسير في اتجاه إيجابي من حيث المبدأ.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من الرئيس إلهام علييف في مؤتمر صحفي لوسائل إعلام محلية وأجنبية عبر الاتصال المرئي أمس رداً على سؤال مراسل وكالة الأناضول التركية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن تشغيل مركز المراقبة التركي الروسي المشترك خطوة مهمة للغاية في هذا الاتجاه. وقال: "إني واثق من أن مركز المراقبة هذا سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار ووقف إطلاق النار في المنطقة. كرئيس لجمهورية أذربيجان، أود أن أقول إن أذربيجان لن تتخذ أي خطوات عدوانية. لم نقم بذلك قط، ولا داعي لذلك اليوم. لذلك، يتم تطبيق بيان 10 نوفمبر من حيث المبدأ.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن بعض القضايا لم تنعكس في بيان 10 نوفمبر ولكن تم الاتفاق عليها بعد ذلك وقال: "بعض هذه القضايا قيد التنفيذ وبعضها لم يتم تنفيذه بعد. أكرر، هناك بعض القضايا التي لا تأخذها قوات حفظ السلام الروسية على محمل الجد عند دخول مواطنين أجانب إلى أراضينا. هذا يقلقنا وننقل هذا القلق للجانب الروسي. أنا متأكد من أنه بمرور الوقت، سيتم حل هذه القضايا".