باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج) تم إطلاق عبارة "الأكاديمية ظريفة علييفا" من نوع "Ro-Pax" وإبحار عبارة "أذربيجان" لنفس الغرض في حفل أقيم في حوض بناء السفن في باكو. افادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في الحفل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفلي إطلاق العبارة "الأكاديمية ظريفة علييفا" من نوع "Ro-Pax" وإبحار العبارة "أذربيجان" لنفس الغرض

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