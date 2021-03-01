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    باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم
    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح

    ٠١.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٠٨]

    باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تدشين متحف سفينة ناقلة "سوراخاني" اليوم في باكو لأول مرة في العالم.

    افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.

    AZERTAG.AZ :باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم
    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح
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    باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح