باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم
الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح
AzerTAg.az
٠١.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٠٨]
باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم تدشين متحف سفينة ناقلة "سوراخاني" اليوم في باكو لأول مرة في العالم.
افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.
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