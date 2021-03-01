باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج) تم تدشين متحف سفينة ناقلة "سوراخاني" اليوم في باكو لأول مرة في العالم. افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.

AZERTAG.AZ : باكو: تدشين متحف ناقلة "سوراخاني" لأول مرة في العالم

الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يحضران حفل الافتتاح

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