الرئيس إلهام علييف: أذربيجان أول دولة في جنوب القوقاز بدأت التطعيم

باكو، 1 مارس، (أذرتاج)

نراقب الوضع منذ بداية الوباء. كانت الإجراءات المتخذة لتشديد وتليين نظام الحجر الصحي فعالة للغاية. معدل الإصابة لدينا منخفض للغاية. تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الآن 200 ألف شخص. حسب احصائيات اليوم، يزيد عدد المرضى قليلاً عن 2000. هناك العديد من الاماكن الشاغرة في مستشفياتنا. لأنه في الأشهر الأولى من الجائحة، أنشأنا أكثر من 10 مستشفيات نموذجية جديدة وعدد الشفاء أعلى من عدد المصابين خلال الشهرين الماضيين.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية ردا على سؤال من وكالة أنباء تاس الروسية.

قال رئيس الدولة إن أذربيجان أول دولة في جنوب القوقاز بدأت التطعيم. بدأت أذربيجان التطعيم بلقاح كورونا في 18 يناير بعد شهر واحد فقط من بدء التطعيم في أوروبا.

اضاف الرئيس انه "يتم تطعيمنا بلقاح "CoronaVac" الصيني. يجب الذكر أننا انضممنا إلى مشروع "COVAX" منذ البداية أيضا. كما يجب أن نتلقى لقاحات "AstraZeneca" و"Pfizer" و"Moderna" في إطار هذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوقيع الوثائق ذات الصلة مع الجانب الروسي منذ البداية لإرسال لقاح "AstraZeneca" إلى أذربيجان. لأن الشركات الروسية توزع لقاحي "AstraZeneca" و"Sputnik" في منطقة ما بعد الاتحاد السوفياتي. ولكن، لم نتلق هذين اللقاحين بعد. ووفقا للمعلومات الواردة لدينا، لا يزال لقاح سبوتنيك يلبي الاحتياجات المحلية لروسيا وقد تم إرسال كمية محدودة للغاية من هذا اللقاح إلى دول أجنبية".