الصحفيون الجورجيون يصورون الفظائع الأرمنية في الأراضي المحررة - صور

فضولي، 1 مارس، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

قام الصحفيون والخبراء الجورجيون بزيارة الأراضي الاذربيجانية المحررة.

تنظم الزيارة بدعم من وزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان وسفارتنا في جورجيا.

تفيد أذرتاج أن الوفد الجورجي الذي يتعرف على أعمال التخريب الأرمنية في فضولي وجبرايل يضم صحفيين وخبراء من قنوات تلفزيون مثل "بيرفيلي تي في " (Pirveli TV) و"متافاري أركي" (Mtavari Arkhi) و"إيميدي تي في" (Imedi TV) و"بوس في في" (POS TV).

يشار إلى أن الصحفيين الجورجيين زاروا منطقة أغدام أمس وصوروا الفظائع الأرمنية.