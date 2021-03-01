أذربيجان: تسجيل 125 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و71 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 125 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 71 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 234 ألف و662 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 228 ألف و839 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3223 مريض ويستمر علاج 2600 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و602 ألف و884 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4205 فحص طبي.