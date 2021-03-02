أذربيجان: تسجيل 352 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و143 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 352 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 143 مصاب هذا المرض وتوفي شخصين مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 235 ألف و14 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 228 ألف و982 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3225 مريض ويستمر علاج 2807 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و610 ألف و880 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7996 فحص طبي.