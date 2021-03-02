تجاوز 60 ألف حالة وفاة من كوفيد 19 في إيران

طهران، 2 مارس / آذار، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 8 آلاف و495 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و648 ألف و174 شخص.

تم تسجيل 86 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 60 ألفا و267 شخص.

تعافى أكثر من مليون و406 ألف و845 مصاب تمام وترخصوا.

يستمر تطعيم السكان في إيران.