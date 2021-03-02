البنك المركزي: زيادة القاعدة النقدية
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٧:١٣]
باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 مارس 12 مليارا و863 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 81 مليون مانات قياسا إلى 1 فبراير الماضي.
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