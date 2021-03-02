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    اقتصاد


    البنك المركزي: زيادة القاعدة النقدية

    ٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٧:١٣]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 مارس 12 مليارا و863 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 81 مليون مانات قياسا إلى 1 فبراير الماضي.

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي: زيادة القاعدة النقدية
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