باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج) كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 مارس 12 مليارا و863 مليون مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 81 مليون مانات قياسا إلى 1 فبراير الماضي.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي: زيادة القاعدة النقدية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده