التعاون بين أذربيجان وتركيا ينمو في جميع المجالات

باكو، 3 مارس، أذرتاج

التقى نائب رئيس المجلس الوطني ورئيس اللجنة البرلمانية للشباب والرياضة عادل علييف في 2 مارس مع قيادة جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (MUSIAD).

أبلغ مكتب الصحافة والعلاقات العامة للمجلس الوطني أذرتاج أن نائب رئيس البرلمان رحب بالضيوف وقال إن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح على خلفية العلاقات بين الرئيس إلهام علييف والرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفيد أن أذربيجان وتركيا دولتان شقيقتان لهما تاريخ مشترك، كما قال الزعيم العظيم حيدر علييف "أمة واحدة في دولتين". سيظل الشعب الأذربيجاني يتذكر دائماً الدعم المعنوي والسياسي الذي قدمته تركيا في حرب من أجل الحق، التي شنها بلادنا.

أشير إلى أن القضية الرئيسية بعد النصر هي إعادة إعمار قره باغ. في الوقت الحاضر، يجري العمل على نطاق واسع في هذا المجال بناءً على تعليمات قيادة البلاد. كما ألفت النظر إلى أن الرئيس إلهام علييف شدد في خطاباته على أهمية إشراك الشركات التركية في الأعمال التي يتعين القيام بها خلال إعادة إعمار قره باغ. بدأت الشركات التركية بالفعل في تشييد طريق فضولي-شوشا السريع وهو طريق ذو أهمية استراتيجية لبلادنا.

وركز اللقاء على التعاون الاقتصادي والدفاعي وغيره مع تركيا الشقيقة وأهمية تطوير هذه العلاقات.

وأعرب ممثلو اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين عن امتنانهم على حفاوة الاستقبال وأشاروا إلى أن البلدين يشتركان في قيم مشتركة وسيستمران في دعم بعضهما البعض. أعرب الضيوف عن ارتياحهم للانتصار التاريخي للجيش الأذربيجاني الجبار على الجيش الأرمني وتحرير أراضينا.