الشتات الأذربيجاني في السويد والنرويج وفنلندا يحيي معا ذكرى الإبادة الجماعية في خوجالي

ستوكهولم، 3 مارس، أذرتاج

عقد الشتات الأذربيجاني في السويد والنرويج وفنلندا اجتماعاً مشتركاً بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والعشرين للإبادة الجماعية في خوجالي.

شارك ممثلو العديد من المنظمات والدوائر من السويد والنرويج وفنلندا وألمانيا وتركيا وأذربيجان وأساتذة في القراءة الفنية وطللبتهم في الحدث التذكاري عبر الإنترنت الذي نظمه مجلس تنسيق الأذربيجانيين في النرويج وفنلندا بمبادرة من مجلس التنسيق الأذربيجانيين في السويد.

ألقت منسقة مجلس التنسيق إراده علييفا سودربيرغ كلمة تمهيدية في الاجتماع وأبلغت المشاركين بالأحداث التي وقعت قبل 29 عاماً.

تحدثت رئيسة الجمعية الثقافية السويدية الأذربيجانية "أودلار يوردو" (موطن النيران) سوينج نعمتوفا (باكو) عن أهوال ليلة الإبادة الجماعية في خوجالي.

ثم ألقى دكتور الفلسفة في التاريخ الأستاذ المساعد بوران عزيز محاضرة عن "الإبادة الجماعية في خوجالي: الأسباب والأساليب والعواقب".

ثم قدمت خبيرة فن القراءة الشعرية بهيه نقييفا وطلابها - أعضاء دائرة القراءة الفنية "الخزر" باقة شعرية.

كما تلا شيرزاد بيرالله وتلميذه قصيدة "قسم الشهيد" في الحفل.