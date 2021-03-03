ورشة المحاكاة الدولية لنمذجة حركة عدم الانحياز تعقد في إطار رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز

باكو، 3 مارس، أذرتاج

تعقد ورشة المحاكاة الدولية لنمذجة حركة عدم الانحياز عبر الاتصال المرئي خلال ايام 2 -5 مارس في إطار رئاسة جمهورية أذربيجان لحركة عدم الانحياز.

أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الخارجية عن ذلك لوكالة أذرتاج.

تقدم مئات الشباب من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بطلب المشاركة في هذا الحدث الذي سيعقد لأول مرة في تاريخ حركة عدم الانحياز ونتيجة لعملية الاختيار التنافسي حصل 60 شاباً يمثلون 39 دولة عضواً في حركة عدم الانحياز على حق المشاركة في ورشة العمل.

سيضع المشاركون توصياتهم للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بشأن فترة ما بعد جائحة COVID-19 بتمثيل أدوار المسئولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.

ألقى كل من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشباب جياتما فيكراماناياكي كلمة في حفل الافتتاح.

أبلغ وزير الخارجية جيهون بيراموف الذي تحدث نيابة عن رئاسة حركة عدم الانحياز المشاركين عن المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية أذربيجان كرئيس حركة عدم الانحياز في مكافحة عدوى COVID-19. كما أشار الوزير إلى أن اللقاحات ضد COVID-19 قد خلقت بعض الآمال في إنهاء الوباء ولكن التوزيع غير المتكافئ وغير العادل للقاحات على نطاق عالمي يعد أحد العقبات الرئيسية في هذا الاتجاه. وفي حديثه عن أهمية إبداء الشباب لآرائهم بشأن فترة التعافي بعد الجائحة، قال الوزير إن الحدث الحالي سيكون مفيداً للغاية في هذا الاتجاه.

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كلمته في الحدث على دور حركة عدم الانحياز في مكافحة جائحة COVID-19، مشدداً على أن الوباء يمثل عقبة خطيرة أمام تنفيذ أجندة الأمم المتحدة عام 2030 للتنمية المستدامة وعن أهمية دور الشباب في إعادة التأهيل بعد الجائحة. في هذا الصدد، تحدث ممثل الأمم المتحدة عن استراتيجية الأمم المتحدة لسياسة الشباب 2030 التي بدأها الأمين العام للأمم المتحدة. في الختام، تمنى مبعوث الأمم المتحدة النجاح للمشاركين في ورشة المحاكاة الدولية وقال إنه مستعد للعمل مع الشباب المشاركين بعد المحاكاة أيضاً.

في الأجزاء المتتالية من الورشة التي ستستمر حتى 5 مارس، من المتوقع إجراء مناقشات جماعية على أساس التوزيع الإقليمي للمشاركين (أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا / أوروبا) والجلسات العامة بمشاركة جميع المشاركين، تليها النقاشات النهائية. يتوقع تنسيق واعتماد الوثيقة النهائية للمحاكاة.