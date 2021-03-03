الوفد العسكري الباكستاني يصل الى أذربيجان
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٣:١٠]
باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)
قام الجنرال نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة في جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له بزيارة رسمية الى أذربيجان.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه خلال الزيارة التي ستستمر حتى السادس من مارس سيعقد الحنرال نديم رضا سلسلة لقاءات.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٤:١٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٠:٥٥]
٠١.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٣١]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٤:١٦]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٣:١٠]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٥٤]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٢٥]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٥٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [٠٢:١١]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٤١]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٥]
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١١]
٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٠٥]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥٥]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٠]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٥٧]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٥١]
٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك