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    سياسة


    الوفد العسكري الباكستاني يصل الى أذربيجان

    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٣:١٠]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قام الجنرال نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة في جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له بزيارة رسمية الى أذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه خلال الزيارة التي ستستمر حتى السادس من مارس سيعقد الحنرال نديم رضا سلسلة لقاءات.

    AZERTAG.AZ :الوفد العسكري الباكستاني يصل الى أذربيجان
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