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    أذربيجان: تسجيل 319 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و161 حالة شفاء ووفاة 5 أشخاص

    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٣٢]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 319 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 161 مصاب هذا المرض وتوفي 5 أشخاص مصابين بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 235 ألف و333 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 229 ألف و143 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3230 مريض ويستمر علاج 2960 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و618 ألف و880 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7928 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 319 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و161 حالة شفاء ووفاة 5 أشخاص
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