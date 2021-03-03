تطعيم أكثر من 313 الف شخص في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٥٧]
باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)
قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 20 الف و903 شخص تم تطعيمهم الى الحين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 313 الف و582 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.
يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.
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