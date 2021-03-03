باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 3 ملايين و538 الف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال شهري يناير – فبراير. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في عام 2020 بلغت 293.9 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : صندوق النفط يحصل على 3.5 مليون دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" في العام الجاري

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