زلزال بقوة 5.9 درجة في اليونان

أثينا، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر مدينة لاريسا وسط اليونان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن معهد العلوم الأرضية أن الزلزال وقع على بعد 21 كلم شمال غربي لاريسا.

وقع الزلزال على عمق 2 كلم وشعر به سكان العاصمة أثينا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.