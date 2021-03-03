  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 5.9 درجة في اليونان

    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٣٧]

    أثينا، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر مدينة لاريسا وسط اليونان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن معهد العلوم الأرضية أن الزلزال وقع على بعد 21 كلم شمال غربي لاريسا.

    وقع الزلزال على عمق 2 كلم وشعر به سكان العاصمة أثينا.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.9 درجة في اليونان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٣٩]
    كازاخستان تستأنف الرحلات الجوية المنتظمة إلى جورجيا
    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٣٦]
    ليتوانيا تخصص لليمن مساعدة انسانية بمبلغ 100 ألف يورو
    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:١٣]
    اتحاد وكالات أنباء " التعاون الإسلامي" والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية "ثقة" يوقعان مذكرة تعاون إعلامي
    ٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٥‎٩]
    تجاوز 60 ألف حالة وفاة من كوفيد 19 في إيران
    زلزال بقوة 5.9 درجة في اليونان