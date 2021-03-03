وزير الخارجية الاذربيجاني يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الايطالي

باكو، 3 مارس (اذرتاج).

أجرى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مكالمة هاتفية في 3 مارس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويسي دي مايو.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير بايراموف تحدث عن آخر تطورات الاوضاع الاقليمية والمسائل المتعلقة بتنفيذ البيانين الثلاثيين لتاريخ 10 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021، والاعمال المقامة في هذا المجال في البلد والاعمال غير البناءة لارمينيا في تنفيذ التزاماتها من البيانين.

أكد الوزير لويسي دي مايو على ضرورة تنفيذ كل جوانب البيانين الثلاثيين لاستقرار الوضع بين الدولتين في المنطقة.

تناول الوزيران ايضا بحث جوانب التنمية الشاملة للعلاقات القائمة بين البلدين وفرص التعاون الجديد في المنطقة وامكانيات توسيع التعاون في مجالات الطاقة والمجال الانساني.