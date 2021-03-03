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    العثور على اسلحة وذخائر ومعدات قتالية للعدو في فضولي

    ٠٣.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢١]

    فضولي، 3 مارس (اذرتاج).

    قال القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة فضولي لوكالة اذرتاج ان افراد قسم الشرطة عثروا اثناء تفقدهم المآوي والخنادق التي كانت للعدو قبل انسحابهم منها على اثنين من منظومة الصواريخ "إيقلا س" و4 بنادق أوتوماتيكية و7 انواع مختلفة من القنابل و1 سلاح "كاربونيت" و1 راجمة القنابل المضادة للدبابات وأكثر من 19 ألف خرطوش مختلف العيار، 144 نوع من الذخائر المختلفة.

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