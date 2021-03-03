ليتوانيا تخصص لليمن مساعدة انسانية بمبلغ 100 ألف يورو

فيلنيوس، 3 مارس (اذرتاج).

ستخصص ليتوانيا لليمن مساعدة انسانية بمبلغ 100 ألف يورو.

افادت وكالة اذرتاج ان هذا البيان جاء في بيان وزارة الخارجية الليتوانية.

قيل ان ليتوانيا اعلنت في مؤتمر المانحين الدولي لليمن عبر الاتصال المرئي، الذي نظم من قبل السويد وسويسرا ومنظمة الامم المتحدة انها ستخصص مساعدة انسانية لليمن. قيل ان المساعدة ستنقل الى حساب صندوق المساعدة الانسانية لليمن لدى منظمة الامم المتحدة.

قال وزير الخارجية الليتواني مانتاس ادوميناس ان الوضع الانساني في اليمن متدهور. اضاف ان الحرب الاهلية المستمرة منذ 6 سنوات في اليمن حصدت ارواح مئات آلاف الناس وسببت في أكبر ازمة انسانية في العالم.

يقال ان ليتوانيا خصصت مساعدات انسانية لليمن اجماليا 285 ألف يورو منذ عام 2014.