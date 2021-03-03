كازاخستان تستأنف الرحلات الجوية المنتظمة إلى جورجيا

نور سلطان، 3 مارس، أذرتاج

ستستأنف شركة طيران أستانا الكازاخستانية رحلاتها المنتظمة على مسار ألماتي- تبليسي- ألماتي ثلاث مرات في الأسبوع اعتباراً من 16 مارس.

ـتفيد أذرتاج أن قرار استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين والذي يسري مفعوله من 1 مارس من هذا العام أتخذ بعد أن رفع الجانب الجورجي القيود المفروضة على عبور الحدود الجورجية للمواطنين الكازاخستانيين.

سيتم تشغيل الرحلات الجوية أيام الثلاثاء والجمعة والأحد على متن طائرات A320 / 321 مع الامتثال الكامل للمتطلبات الصحية والوبائية ووفقًا للجدول الزمني المنشور على موقع الشركة على الإنترنت.

في وقت سابق، أفادت الأنباء أن جورجيا فتحت حدودها الجوية مع ست دول. من الممكن السفر إلى جورجيا بالطائرة من كازاخستان وأذربيجان وروسيا وأوكرانيا وبيلاروس اعتباراً من 1 مارس إذا كان لديك نتيجة سلبية من الفحص لفيروس كورونا.