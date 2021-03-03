البرلمان الإيطالي يتبنى قرارا يطالب ارمينيا بتسليم خرائط للمناطق الملغومة الى أذربيجان

باكو، 3 مارس، أذرتاج

ان القرار الذي اعتمدته اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي في 2 مارس بشأن حالة تنفيذ الاتفاقات بين أرمينيا وأذربيجان ناشد الطرفين إلى اتخاذ إجراءات بناءة لتسهيل عمليات إزالة الألغام في الأراضي المحررة لأذربيجان. وطلب بهذا الخصوص تقديم خرائط المناطق الملغومة.

تفيد أذرتاج أنه بغية إنهاء النزاع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان تم التوقيع على البيان الثلاثي الأطراف من قبل قادة جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي في 9 نوفمبر وأشير إلى أنه من أجل تحقيق الإلتزامات الناجمة عن البيان عقدت الاجتماعات بين الممثلين عن الأطراف الثلاثة على مستوى سياسي رفيع، وتضم هذه الاجتماعت كذلك مناقشة موضوعات النقل والمواصلات.

ينص القرار على أن الجانب الأذربيجاني قد أوفى بالتزاماته بموجب البيان الثلاثي وأعاد جميع أسرى الحرب الأرمن الذين تم اعتقالهم قبل وأثناء الحرب وأن الأرمن المحتجزين من الجانب الأذربيجاني حالياً أعتقلوا بعد توقيع البيان في 9 نوفمبر.

ودعا القرار الحكومة الإيطالية إلى دعم مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي من أجل التنفيذ الكامل لبيان 9 نوفمبر 2020 وكما دعا إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب. كما صدرت تعليمات للحكومة الإيطالية للعمل مع الحكومتين على المستوى الثنائي لتعزيز تدابير بناء الثقة لتهيئة الظروف للمصالحة المستقبلية بين أرمينيا وأذربيجان.

دعا القرار أيضاً الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ إجراءات بناءة لتسهيل عمليات إزالة الألغام وتقديم الخرائط للمناطق الملغومة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار اللجنة الدائمة للشئون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بتاريخ 18 نوفمبر 2020 ينص على أن أرمينيا احتلت قره باغ الجبلية وسبع مناطق أخرى في أذربيجان منذ عام 1993 ويشدد القرار على أنه تم اعتماد أربعة قرارات من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة تدعو إلى وقف الصراع المسلح وإعادة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان وكذلك بدء المفاوضات بين الطرفين. ويرحب القرار بتوقيع الإعلان الثلاثي في 9 نوفمبر من قبل قادة جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي ويدعو الأطراف إلى الامتثال لجميع الالتزامات الأخرى الناشئة عن هذا البيان.