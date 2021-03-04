مسجد القياسلي من آثارنا التاريخية الدينية المعرضة للهمجية الارمينية – صور

باكو، 4 مارس (أذرتاج).

تعرضت مئات الآثار والاماكن التاريخية والثقافية والدينية لشعبنا للتدمير والنهب والاعمال الوحشية الاخرى اثناء كونها تحت وطأة الاحتلال الارميني الذي دام حوالي 30 عاما.

افادت وكالة اذرتاج ان احد هذه الاماكن الدينية التاريخية التي تعرضت للهمجية الارمينية هي مسجد للقرن الثامن عشر في قرية قياسلي لمحافظة اغدام. حوّل المحتلون الارمن مسجد القرية الى اصطبل للمواشي واحرقوه عند مغادرتهم للقرية.

يجب الذكر ان المسجد تم تسجيله في سجل المعالم المعمارية ذات الاهمية التاريخية في الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2 اغسطس عام 2001.