أذربيجان: تسجيل 314 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و124 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 314 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 124 مصاب هذا المرض وتوفي شخصين مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 235 ألف و647 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 229 ألف و267 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3232 مريض ويستمر علاج 3148 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و627 ألف و991 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9183 فحص طبي.