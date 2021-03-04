بغداد، 4 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى القائم بالأعمال في سفارة أذربيجان لدى العراق نصير محمدوف مع وزير التجارة العراقي علاء أحمد حسن الجبوري. افادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع آفاق التعاون متبادل المنفعة. وقد لوحظ أن توسيع العلاقات التجارية يعود بالفائدة على الجانبين. وناقشا زيادة حجم التبادل التجاري المشترك وإنشاء غرفة تجارة عراقية - أذربيجانية مشتركة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : بحث آفاق العلاقات التجارية بين أذربيجان والعراق

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