الرئيس الأذربيجاني: يجب أن نحارب الإسلاموفوبيا ونروج القيم الحقيقية للإسلام

باكو، 4 مارس، أذرتاج

لقد دمرت أرمينيا عمداً القرى والمدن الأذربيجانية وجميع المعالم الثقافية والدينية في الأراضي المحتلة. أصبحت مساجدنا أماكن تربي فيها الخنازير والمواشي. هذا عداء للعالم الإسلامي كله. غطت وسائل الإعلام الدولية وقائع التدمير والإهانة المتعمدين للتراث الثقافي والديني للشعب الأذربيجاني.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان جاء على لسان الرئيس إلهام علييف في خطابه في القمة الـ14 على الإنترنت لمنظمة التعاون الاقتصادي.

وقال رئيس الجمهورية: إن محاولات أرمينيا التي تهين مشاعر جميع المسلمين لتوسيع العلاقات مع الدول الإسلامية ليست سوى نفاق. قدمت أذربيجان مساهمات قيمة في التضامن بين الدول الإسلامية. لقد دعونا البلدان الإسلامية في مختلف المحافل الدولية إلى الوحدة. تدين أذربيجان بشدة ربط الإسلام بالعنف والإرهاب. يجب علينا محاربة الإسلاموفوبيا وترويج القيم الحقيقية للإسلام - السلام والتسامح والعدالة. وفي هذا الصدد، نرحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي إعلان 15 مارس اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا بمبادرة من باكستان الشقيقة.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن المهمة الكبرى التي تنتظرنا تتمثل في إعادة إعمار الأراضي المحررة، وقال "سنعيد بناء مدننا وقرانا ونستعيد معالمنا الثقافية والدينية في الأراضي المحررة".