الرئيس: أصبحت أذربيجان أحد مراكز النقل واللوجستيات الرئيسية والآمنة في أوراسيا

باكو، 4 مارس، أذرتاج

إن أذربيجان شريك مهم في ضمان أمن الطاقة في أوراسيا. تم تشغيل محور الغاز الجنوبي في 31 ديسمبر 2020. يعد ممر الغاز الجنوبي الذي يبلغ طوله 3 آلاف و500 كيلومتر والذي يربط سبع دول، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية للطاقة في العالم.

تفيد أذرتاج أن هذه البيان جاء على لسان الرئيس إلهام علييف في خطابه في القمة الإلكترونية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي.

قال رئيس الجمهورية: “تشارك أذربيجان بنشاط في مشاريع الربط الإقليمية مثل ممرات النقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب والشمال الغربي وأصبحت بلادنا أحد مراكز النقل والخدمات اللوجستية الرئيسية والموثوقة في أوراسيا. بالتعاون مع شركائنا، قمنا بربط البنية التحتية للنقل في أذربيجان بممر النقل اللازوردي وخلقنا فرصاً كبيرة للتعاون متعدد الأطراف في مجال النقل.

وشدد الرئيس على أن نزاع قره باغ الجبلية انتهى بعد انتصار أذربيجان المجيد على أرمينيا وقال إن الصراع هو تاريخ، مضيفاً أننا نفكر الآن في المستقبل. وأضاف "لقد بدأنا مناقشة مشاريع النقل التي تربط بين العديد من الدول لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. يوجد موقف مشترك بين أذربيجان وتركيا وإيران بشأن تنفيذ مشاريع النقل في المنطقة. إذا تصرفت أرمينيا بشكل بناء، فيمكنها الاستفادة من هذه العملية.

في هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الممر الجديد الذي سيمر عبر الأراضي التاريخية لأذربيجان زنكازور ويربط الجزء الرئيسي من أذربيجان مع جمهورية ناختشفان ذات الحكم الذاتي وتركيا سيوفر فرصاً جديدة في قطاع النقل في المنطقة. وقال الرئيس إلهام علييف "إننا ندعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للاستفادة من ممر زنكازور".