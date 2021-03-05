أذربيجان: تسجيل 365 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و175 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 365 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 175 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 236 ألف و12 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 229 ألف و442 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3235 مريض ويستمر علاج 3335 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و635 ألف و770 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7779 فحص طبي.