تشغيل مصنع لمنتجات الجبس في قاراداغ

باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

تخلق بيئة الأعمال والاستثمار المواتية في بلدنا فرصا كبيرة لتطوير صناعة البناء إلى جانب الصناعات الأخرى ويتم فتح مؤسسات إنتاجية جديدة. يتم الآن إنتاج العديد من مواد البناء في الشركات المحلية والتي سبق استيرادها من الخارج، مما يزيد من إمكانات التصدير.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان احد هذه المؤسسات هو مصنع لمنتجات الجبس في محافظة قاراداغ. تجري الأعمال النهائية في المصنع.

سيخلق 100 فرصة عمل في المصنع الذي سينتج 8 ملايين متر مربع من منتجات الجبس خلال السنة. أصدرت وزارة الاقتصاد وثيقة تشجيع الاستثمار للمشروع بإجمالي استثمارات 23 مليون مانات.

من المتوقع أن يتم تشغيل المصنع في المستقبل القريب.