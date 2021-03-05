  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    إمرأة إسرائيلية تتبرع بقرنية زوجها المتوفى (55 عاما) لجندي أذربيجاني

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٠٩]

    باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تبرعت إمرأة إسرائيلية بقرنية زوجها المتوفى البالغ من العمر 55 عاما لجندي أذربيجاني.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة للوكالة الحكومية لشؤون خدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية التابعة للرئاسة الأذربيجانية انه تمت استعادة القدرة على الرؤية للجند عارف حاجييف - أحد المشاركين في الحرب الوطنية.

    AZERTAG.AZ :إمرأة إسرائيلية تتبرع بقرنية زوجها المتوفى (55 عاما) لجندي أذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٨]
    بحث التعاون بين وزارتي الداخلية الأذربيجانية والباكستانية
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
    ولادة 126 ألف و571 مولود جديد في أذربيجان خلال العام السابق
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٥‎١]
    جرح شخص مدني جراء انفجار لغم في قرية مهديلي في محافظة جبرائيل
    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٥‎]
    عقد اجتماع فريق العمل المشترك حول الاستثمار بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر
    إمرأة إسرائيلية تتبرع بقرنية زوجها المتوفى (55 عاما) لجندي أذربيجاني