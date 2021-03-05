باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج) تبرعت إمرأة إسرائيلية بقرنية زوجها المتوفى البالغ من العمر 55 عاما لجندي أذربيجاني. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة للوكالة الحكومية لشؤون خدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية التابعة للرئاسة الأذربيجانية انه تمت استعادة القدرة على الرؤية للجند عارف حاجييف - أحد المشاركين في الحرب الوطنية.

AZERTAG.AZ : إمرأة إسرائيلية تتبرع بقرنية زوجها المتوفى (55 عاما) لجندي أذربيجاني

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