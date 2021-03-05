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    الرئيس التركي يشارك في تشييع شهداء المروحية المنكوبة

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٤٦]

    أنقرة، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أقيمت اليوم مراسم توديع الشهداء الـ11 الذين فقدوا أرواحهم بسبب تحطم المروحية في ولاية ألازيغ.

    افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس رجب طيب اردوغان شترك في مراسم توديع العسكريين الـ11 الذين استشهدوا جراء تحطم مروحيتهم. حيث شارك الرئيس في صلاة الجنازة التي ستقام عقب صلاة الجمعة في مسجد أحمد حمدي آقسكس بالعاصمة أنقرة.

    وحضر المراسم النخبة السياسية في البلاد وقادة الأحزاب وقيادة القوات المسلحة وأفراد أسر الشهداء وأقارب الشهداء وشخصيات عامة معروفة.

    يذكر انه تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية "بينغول" إلى "بيتليس" (جنوب شرق)، ما أسفر عن استشهاد 11 عسكريًا وضمنهم قائد الفيلق الثامن الفريق عثمان أرباش وإصابة اثنين آخرين يواصلان علاجهما بالمستشفى.

    AZERTAG.AZ :الرئيس التركي يشارك في تشييع شهداء المروحية المنكوبة
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