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    الرئيس التركي والمستشارة الألمانية يعقدان اجتماعا عبر اتصال مرئي

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١١]

    أنقرة، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    عقد الاجتماع بين رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر اتصال مرئي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الجانبين تطرقا إلى تطور العلاقات بين البلدين وبحثا علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

    AZERTAG.AZ : الرئيس التركي والمستشارة الألمانية يعقدان اجتماعا عبر اتصال مرئي
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