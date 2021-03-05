بحث التعاون بين وزارتي الداخلية الأذربيجانية والباكستانية

باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

التقى وزير الداخلية الاذربيجاني الجنرال ولايت أيوازوف اليوم مع رئيس لجنة رؤساء الاركان المتحدة الباكستانية الجنرال نادم رضى والوفد المرافق له.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الوزير أيوازوف اشار إلى أن العلاقات بين الحليفين الاستراتيجيين لها تاريخ غني وأن الرئيس إلهام علييف يعلق أهمية خاصة دائما على توسيع هذه العلاقات. وأكد الوزير ان باكستان الدولة الصديقة والشقيقة دعمت دائما بشكل لا لبس فيه لموقف أذربيجان على الساحة الدولية وداخل المنظمات الإقليمية.

واعرب الوزير مشيرا إلى التنمية والتقدم بين البلدين في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة نتيجة للإرادة السياسية من رئيسي كلا البلدين عن ارتياحه لوجود العلاقات الوثيقة بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين والجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقوميات وتهريب المخدرات وخاصة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على أساس الصكوك القانونية الدولية الموقعة وتبادل المعلومات العملياتية وأعرب عن ثقته في أن الزيارات المتبادلة ستسهم في زيادة تعميق التعاون المشترك.

وشكر الجنرال الباكستاني نديم رضا على حسن الضيافة وأشار إلى أن العلاقات الودية والأخوية بين دولتينا وشعبينا لها جذور عميقة وعبر عن ارتياحه للتطور السريع للعلاقات في جميع المجالات والاستقرار والسلام في بلدنا وكون جمهوريتنا وعاصمتها احدى الدول والمدن الأكثر أمنا في العالم.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.