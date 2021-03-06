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    محكمة روسية تعاقب أرمان ساكيان الذي كتب تعليقات متطرفة ضد أذربيجان وتركيا

    ٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٢:٢٦]

    موسكو، 6 مارس، أذرتاج

    تم تغريم أحد سكان منطقة كيميروفو الروسية أرمني الجنسية لكتابته تعليقات متطرفة حول أذربيجان وتركيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

    تفيد أذرتاج أنه تم تغريم شخص مدعو بساكيان أرمان يوريكوفيتش بغرامة إدارية لنشره مواد بطابع تطرفي على شبكة "" للتواصل الاجتماعي.

    وحددت المحكمة أن مستخدم صحيفة مسجلة على شبكة "Odnoklassniki" أرمان يوريكوفيتش ساكيان ينشر تعليقات سلبية موجهة إلى سكان تركيا وأذربيجان في أكتوبر 2020، بالإضافة إلى صورة لحرق لعلم الدولة التركية.

    اعترف ساكيان في جلسة المحكمة بارتكابه مخالفة إدارية تمامًاً.

    AZERTAG.AZ :محكمة روسية تعاقب أرمان ساكيان الذي كتب تعليقات متطرفة ضد أذربيجان وتركيا
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