ليلى عبداللاييفا: قيام ممثل وزارة الخارجية الأرمينية باتهام أذربيجان في انتهاك القانون الدولي يبين مرة أخرى أن يريفان الرسمية بعيدة عن المنطق كل البعد

باكو، 6 مارس، أذرتاج

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ليلى عبد اللاييفا على البيان الذي أدلى به ممثل وزارة الخارجية الأرمينية حول كلمة رئيس أذربيجان الملقاة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي.

أفاد المكتب الصحفي لوزارة ألخارجية لوكالة أذرتاج أن ليلى عبد اللاييفا قالت: " في حين أن رئيس جمهورية أذربيجان تحدث في كلمته الملقاة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي في 4 مارس من هذا العام عن امكانيات التعاون المتوفرة لإحلال السلام واالاستقرار في المنطقة وعن تنفيذ مشاريع النقل التي قد تستفيد منها جميع الدول في المنطقة مباشرة، اتهم ممثل وزارة الخارجية الأرمينية مرة أخرى أذربيجان في انتهاك القانون الدولي واصفا هذا بالتهديد على المنطقة بيّن بوضوح أن يريفان الرسمية بعيدة عن الفطرة السليمة والحس السليم كل البعد.

تثير المصالح التي يخدم لها الجانب الأرمني الذي يفسر موقف الجانب الأذربيجاني الهادف على الدوام للتعاون والتقدم في المنطقة تساؤلات ويدل بشكل عام على أن هذه الدولة لم تحدد بعد ماذا تريد.

نوصي لوزارة الخارجية الأرمينية أن تطلع على نص بيان 10 نوفمبر الذي وقعه رؤساء الحكومات وتقرأ قرارات مجلس الأمن الدولي المعتمدة في عام 1993 ، وكذلك تدرس جوهر مبادئ القانون الدولي التي تشير إليها.