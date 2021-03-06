أذربيجان: تسجيل 353 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و149 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 353 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 149 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 236 ألف و365 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 229 ألف و591 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3238 مريض ويستمر علاج 3536 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و645 ألف و206 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9436 فحص طبي.