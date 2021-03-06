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    سياسة


    تعرف ممثلي السلك الدبلوماسي على سير اعمال بناء مطار فضولي الدولي (فيديو)

    ٠٦.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٠٦]

    فضولي، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تعرف ممثلو السلك الدبلوماسي على سير اعمال بناء مطار فضولي الدولي، ذلك على هامش زيارته محافظة فضولي.

    افادت وكالة اذرتاج ان الدبلوماسيين أحيط علما بالأعمال المنفذة في المطار الذي وضع الرئيس إلهام علييف أساسه مؤخرا.

    ويذكر ان شركاء أذربيجان الأجانب يشاركون بنشاط في أعمال البناء للمطار الدولي.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16150188046041238194.mp4

    AZERTAG.AZ :تعرف ممثلي السلك الدبلوماسي على سير اعمال بناء مطار فضولي الدولي (فيديو)
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