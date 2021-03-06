مولود جاويش أوغلو: تركمانستان وأذربيجان وتركيا تلعب دورا رائدا في إحياء طريق الحرير

عشق أباد، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

إن تطوير العلاقات التركمانية التركية ذو أهمية كبيرة والتعاون الثنائي مستمر في جميع المجالات. دور تركمانستان وأذربيجان وتركيا في إحياء طريق الحرير مهم.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركماني رشيد مرضوف.

وفقا لكلماته، دعا رئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة بلاده. تمت مناقشة الموعد ومن المقرر عقد الاجتماع في الفترة ما بين شهري يونيو – يوليو.

وقال الوزير التركي إننا نولي اهتماما خاصا لتنمية التعاون بين بلدينا في جميع المجالات. ستكون الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لتركمانستان مهمة لكلا الجانبين.

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع فرص التعاون داخل المنظمات الدولية.