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    مناقشة آفاق تنمية العلاقات السياحية بين أذربيجان وجمهورية التشيك

    ٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي بتنسيق B2B (Business to Business) بين 40 شركة تمثل صناعة السياحة في أذربيجان وجمهورية التشيك.

    أبلغ مكتب السياحة الحكومية وكالة أذرتاج أنه تم تنظيم الاجتماع بمشاركة ممثلي مكتب السياحة الحكومي الأذربيجاني وشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL) وسفارة أذربيجان في جمهورية التشيك وسفارة جمهورية التشيك في أذربيجان والمكتب التجاري للجمهورية التشيكية في باكو ووزارة التنمية الاقتصادية لجمهورية التشيك وممثلين عن ريادة العمال والمنظمات العامة.

    كما تمت مناقشة تعزيز العلاقات السياحية وكرم الضيافة بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال خلال الحدث عبر الإنترنت.

    تم إطلاع المشاركين على العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وجمهورية التشيك، والوضع الحالي في قطاع السياحة والمنتجات السياحية والمشاريع الحالية والعمل الذي يتعين القيام به.

    وأعرب ممثلو البلدين عن اهتمامهم بإقامة علاقات جديدة من أجل الشراكة المتبادلة والفاعلة.

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