جورجيا تعزز حماية خطوط انابيب النفط والغاز الاستراتيجية

تبيليسي، 6 مارس (أذرتاج)

تعزز جورجيا حماية منشآت المشاريع العملاقة والدولية، كذلك خطوط انابيب النفط والغاز الاستراتيجية في اراضيها.

افاد مراسل اذرتاج من تبيليسي ان هذا جاء في كلمة ألقاها وزير الداخلية الجورجي واختانغ قوميلاوري في البرلمان.

اضاف ان ادارة حماية خطوط الأنابيب الاستراتيجية لدى وزارة الداخلية الجورجية تلعب دورا مهما في ضمان أمن وحماية خطوط انابيب الغاز والنفط الاستراتيجية في البلد. سيتم تعزيز قاعدتها المادية والتقنية.

قال الوزير انه انجز انشاء قاعدة جديدة للإدارة قرب بحرية تاباتسكوري مع اتمام اعمال الترميم في قاعدتيها في مارنولي وسوبسا. تخطط تنفيذ خطط الاستعداد القتالي للوحدات ومشاريع البنية التحتية في تسالكا واخالتسيخي وتسيخيسواري في هذا العام.