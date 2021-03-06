تركمانستان تخطط انشاء مركز لوجيستي في هشترخان
AzerTAg.az
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٣٤]
عشق آباد، 6 مارس (أذرتاج)
انعقد في هشترخان لقاء مكرس لمسائل انشاء مركز لوجستي لتركمانستان في هشترخان.
افاد مراسل أذرتاج ان الطرفين ناقشا جوانب انشاء المركز في المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء هشترخان الروسية.
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