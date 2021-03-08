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    آرام غابريليانوف: مجيء "نيزده الجديد" سيجعل الوطنيين الأرمن سعداء

    ٠٨.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٠٦]

    موسكو، 8 مارس، أذرتاج

    الصحفي الروسي من أصل أرمني آرام جابريليانوف واثق من أن "نيزده الجديد" سيقود "المتمردين الوطنيين" في يريفان قريباً.

    تفيد أذرتاج أن الصحفي يكتب عن ذلك على صفحته الفيسبوك وبحسب قوله، إذا تم تنظيم مظاهرتين أو ثلاث مظاهرات أخرى في يريفان فإن "نيزده الجديد" سيقود الوطنيين المتمردين. وبحسب آرام غابريليانوف، "لم يتبق الكثير من الوقت للمعارضة المدنية لإدارة الوضع سلمياً.

    لا يزال ينشأ بالفعل "نيزده الجديد" بين المعادين الجدد للثورة ضد الأتراك الموجودين في الحكومة الأرمينية. عندما يأتي، سيئ قدر كل الخونة. عندما يأتي، سيكون جميع أولاد الوطن المحبين للوطن سعداء".

    من الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية قدمت في عام 2019 تقريراً عن "جعل النازية بطولة وانتشار الأشكال الحديثة للنازية الجديدة والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وممارسات أخرى تساهم في انتشار التعصب". ويشير التقرير إلى أن "الحزب الجمهوري الحاكم السابق في أرمينيا اتخذ خطوات لإدامة ذكرى شخصية سياسية قومية غامضة مثل غارغين نيزده المعروف بتعاونه مع الرايخ الثالث في الفاشية".

    فريده عبد اللاييفا

    المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

    موسكو

    AZERTAG.AZ :آرام غابريليانوف: مجيء "نيزده الجديد" سيجعل الوطنيين الأرمن سعداء
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