العثور على اسلحة وذخائر تركها الجنود الارمن في ميدان الحرب (فيديو)

باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان افراد قسم الشرطة لمحافظة برده عثروا خلال تفتيش خنادق وقواعد العدو المنهزم في محافظتي قوبادلي وجبرائيل على مدفع هاون و6 رشاشات و21 نوعا مختلفا من القنابل والصواعق و12 قذيفة يدوية ومفجر و3760 خرطوشة مختلف العيار تركها الجنود الارمن هاربين من ميدان الحرب.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16152822464909823961.mp4