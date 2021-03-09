أذربيجان: تسجيل 297 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و126 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 9 مارس / آذار، )أذرتاج(

سجلت إصابة 297 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 126 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 237 ألف و260 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 229 ألف و915 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3250 مريض ويستمر علاج 4095 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و663 ألف و151 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5152 فحص طبي.