حفل إشهار لكتاب الكاتب البارز مقصود إبراهيمبايوف في المؤسسة الدولية الثقافة والتراث التركي

باكو، 16 مارس، أذرتاج

بغض النظر عن مدى قرب الشعبين الأذربيجاني والتركي من بعضهما بعضا من حيث النسب والتاريخ والعقلية ، يجب أن يتعلما ويتعرفا على بعضهم بعضا عن كثب قدر الإمكان. يلعب الأدب دوراً رئيسياً في هذا التعارف. على الرغم من كتابتها باللغة الروسية ، تلعب أعمال الكاتب الوطني مقصود إبراهيمبايوف دوراً مهما جداً في هذا المعنى. لذلك أعتبر أن إشهار كتابه اليوم حدث مشهود ومهم.

تفيد أذرتاج أن الكاتب الشعبي إيلشين أعرب عن أفكاره هذه في 15 مارس في المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي في مراسم إشهار كتاب للكاتب الشعبي الأذربيجاني مقصود إبراهيمبايوف "جاءت البرودة إلى الجحيم" الذي صدر في تركيا، بالإضافة إلى كتابه "لا أخ أفضل منه" الصادر بالأذربيجانية والروسية والإنجليزية.

كما تحدث عن ضرورة توسيع هذه الروابط الأدبية بين الشعبين الشقيقين.

بعد الترحيب بسفراء الدول الأعضاء في المؤسسة والضيوف، تحدثت، رئيسة المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي كوناي أفندييفا عن الأعمال الإبداعية والفنية والسينمائية للممثل البارز لـ"جيل الستينيات" الشهير مقصود إبراهيمبايوف. قالت إن مؤلفات الكاتب المطبوعة حديثا ستثري تراثه أكثر.

أشار السفير التركي في بلادنا إركان أوزورال إلى أن الحقبة السوفيتية أحدثت مفارق عديدة بين الشعبين الشقيقين: "إن نشر هذا العمل لمقصود إبراهيمبايوف في تركيا مهم للغاية من حيث دراسة الواقع السوفييتي، والتعرف على مثل هذه الأعمال ضروري لدراسة العهد الذي فرقنا وحقائق تلك الفترة.

أكد رئيس تحرير مجلة الأدب العالمي سالم باب الله أوغلو على أهمية الاطلاع على أعمال المؤلف المنشورة حديثاً لتصور "عصر الإلحاد". هذه الأعمال هي التي تنقل صعوبات الحقبة السوفيتية للقارئ بكل تعقيداتها ".

تحدث رئيس اتحاد الفنانين الأذربيجانيين الفنان الشعبي فرهاد خليلوف عن المزايا الإبداعية والسمات الفنية لصديقه الكاتب.

أعربت آنا إبراهيمبايوفا، مديرة مركز الإبداع لمقصود إبراهامبايوف عن شكرها على تقدير لعمل زوجها وقالت إنها تعتقد أن الكتب المطبوعة ستجلب قراء جدداً للمؤلف.

تم تقديم مقطوعات فنية لمقصود إبراهيمبايوف بأداء الفنان الحائز على الجدارة إلشان رستموف والممثل أوليغ أميربايوف في مراسم الإشهار.