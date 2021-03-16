إدراج فيلم عن الحاج زين العابدين تقييف بين الافلام الفائزة في مجلة هوليوود

باكو، 16 مارس، أذرتاج

أدرج فيلم "100 عاماً من الحياة الكريمة" عن الحاج زين العابدين تقييف بين الأفلام الفائزة في مجلة مهرجان "هوليوود بلود هورور" (Hollywood Blood Horror).

أبلغ كاتب السيناريو والمخرج والمنتج للفيلم جلال الدين قاسموف وكالة أذرتاج عن ذلك وقال إن "مهرجان برودواي السينمائي الدولي" (The Broadway International Film Festival) الجاري برعاية مجلس النواب الأمريكي أرجئ في عام 2020 بسبب الوباء حتى عام 2021. ووضع فيلمنا بين الإفلام الفائزة في مجلة المهرجان. حصل فيلم "100 عاماً من الحياة الكريمة" في الشهر الماضي على شهادة من المهرجان وهو الآن من بين الأفلام الفائزة.

وقال جلال الدين قاسموف إن الفيلم عن الحاج زين العابدين تقييف "100 عاماً من الحياة الكريمة" حصل بالفعل على 11 جائزة من أوروبا والولايات المتحدة. حتى أن الفيلم برز في مهرجان التراث السينمائي الدولي (Heritales - International Heritage Film Festiva) في لشبونة. وقعت جامعة لشبونة عقداً معنا لدراسة التراث العالمي وعرضه على الطلبة حتى عام 2022. تم تمديد عقدنا مع الجامعة لمدة عام آخر بسبب شعبية فيلم "100 عاماً من الحياة الكريمة" بين الطلاب. هدفنا هو تقديم شخصية الحاج زين العابدين تقييف إلى العالم.

قرأ نص الفيلم الوثائقي الذي حرره أكبر غوشالي، الفنان الشعبي إيلدوست بيرام.

من الجدير بالذكر أن مهرجان برودواي السينمائي الدولي في لوس أنجلوس (BIFFLA) هو مهرجان عمره 14 عاماً يقام في لوس أنجلوس بدعم من مجلس النواب الأمريكي.