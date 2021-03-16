سوكار تبحث مع أكوينور سير أعمال التنقيب الابتدائي لدى حقول قراباغ ودان اولدوزو وأشرفي وأي باره البحرية

باكو، 16 مارس، أذرتاج

التقى رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار رونق عبد الله يف 16 مارس اليوم بنائب رئيس شركة أكوينور النرويجية لشؤون استغلال الحقول والاستخراج الدولي آل كوك مع الوفد المرافق له.

قالت الشركة في بيان إن اللقاء بحث اساسا سير اعمال استغلال حقول قراباغ وكذلك دان اولدوزو وأشرفي وأي باره الواعدة البحرية واعمال التنقيب الابتدائي ونتائجها وتخطيط الخطوات التالية تلك الحقول التي تستغلها الشركتان على اساس تقاسم الحصص المتساوية.

وتشير النتائج الاولى لتفسير نتائج اعمال التنقيب الابتدائي المدعومة بأعمال الاستكشاف الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد المستكملة عام 2019م بعد أن انطلقت الاعمال العامة لدى حقول دان اولدوزو واشرفي واي باره في النصف الثاني من عام 2018م. واتفق سوكار وأكوينور على امكانية حفر تنقيبي بغية تحديد الاحتياطيات في الفترة المقبلة.

واكد الطرفان على أن النتائج الايجابية التي تم التوصل اليها لدى الحقول الواعدة الجديدة قد تجعلهما تعيد النظر في خطة تنمية مشروع حقل قراباغ ايضا حيث أن فريق العمل المشترك للشركتين تنظر في الاسابيع القريبة في مختلف النسخ الخاصة باستمرار مشروع قره باغ وبحث فرص التآزر مع استغلال حقول سوف يستشكف عنها.