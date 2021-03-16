باكو، 16 مارس، أذرتاج فسخ نادي صبائل باكو لكرة القدم العقد مع لاعبه الايراني بيمان كيشاورز قبل الموعد؟ وكان كيشاورز يرتدي قمصان صبائل منذ يناير عام 2020م ولعب 20 مباراة سجل فيها هدفين.

AZERTAG.AZ : صبائل يفسخ العقد مع لاعبه الايراني قبل الموعد

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