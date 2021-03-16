صبائل يفسخ العقد مع لاعبه الايراني قبل الموعد
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٤]
باكو، 16 مارس، أذرتاج
فسخ نادي صبائل باكو لكرة القدم العقد مع لاعبه الايراني بيمان كيشاورز قبل الموعد؟
وكان كيشاورز يرتدي قمصان صبائل منذ يناير عام 2020م ولعب 20 مباراة سجل فيها هدفين.
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