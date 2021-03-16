  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    سومغايت يتعادل مع كشله

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٤٥‎]

    سومغايت، 16 مارس، أذرتاج

    تعادل سومغايت مع كشلة باكو ضيفه بهدفين لكل منهما في الجولة العشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 78 المنظمة على ملعب كابيتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم مسييف في غياب جماهير.

    وسجل هدفي صاحب الارض جمال الدين د49 وصادقوف د80 فيما جاء هدفا الضيف من طرف صلاحلي د3 ود74.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من سومغايت ولاعبين من كشلة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و7 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبعد هذه النتيجة يحتل سومغايت المركز الرابع برصيد 26 نقطة وكشلة السابع برصيد 17 نقطة.

     

     

    AZERTAG.AZ :سومغايت يتعادل مع كشله
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٨]
    قره باغ يتغلب على صباح
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٤]
    صبائل يفسخ العقد مع لاعبه الايراني قبل الموعد
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:١٠]
    زيرة يخطف التعادل من غابالا بالهدف القاتل
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٠٢]
    نفطجي يوقع العقد مع لاعبه الياباني كيسوكي هوندا
    سومغايت يتعادل مع كشله