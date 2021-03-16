سومغايت يتعادل مع كشله

سومغايت، 16 مارس، أذرتاج

تعادل سومغايت مع كشلة باكو ضيفه بهدفين لكل منهما في الجولة العشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 78 المنظمة على ملعب كابيتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم مسييف في غياب جماهير.

وسجل هدفي صاحب الارض جمال الدين د49 وصادقوف د80 فيما جاء هدفا الضيف من طرف صلاحلي د3 ود74.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من سومغايت ولاعبين من كشلة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و7 دقائق الى الشوط الثاني.

وبعد هذه النتيجة يحتل سومغايت المركز الرابع برصيد 26 نقطة وكشلة السابع برصيد 17 نقطة.